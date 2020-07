green

La trágica explosión de un camión con gasolina no solo dejó un saldo (hasta este miércoles por la mañana) de 17 muertos y unos 50 heridos de gravedad, sino que puso al descubierto las graves carencias de ese pueblo de pescadores en la vía que une a Barranquilla con Santa Marta, que se repite en otras zonas olvidadas del país.

Más allá de esa tragedia, Tasajera está en medio de otra: “La de la desigualdad social, el abandono estatal y la falta de oportunidades de una población pesquera que con el paso de los años se ha quedado sin cómo subsistir y sin respuestas para sus quejas”, subraya El Espectador en su editorial.

Por eso, el diario bogotano asegura que Colombia, “que se sienta a la mesa con los países más ricos del mundo en la OCDE, está lejos de poder cantar victoria cuando hay tantas personas asfixiadas por la pobreza, cuando hay tantas poblaciones similares, regadas por nuestra geografía, abandonadas por las promesas del ‘progreso’”.

Cuando el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, anunció el ingreso del país, en abril pasado, sostuvo que esa adhesión reafirmaba el compromiso de la organización “de unir a los países que se esfuerzan por alcanzar los más altos estándares en las políticas públicas mundiales para mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus ciudadanos”.

Sin embargo, El Espectador recuerda que Colombia tiene “una larga historia de solo acordarse de sus poblaciones abandonadas cuando ocurren tragedias”. Además, destaca que ahora que la lupa está sobre Tasajera, “la imagen es angustiante”, pues se trata de “una población sin alcantarillado, donde el servicio de agua potable no supera el 40 % de cobertura, donde hay conexiones eléctricas mal hechas, donde los políticos han prometido y prometido, pero no han cumplido, donde no existen oportunidades laborales. En el dolor de sus pobladores están las consecuencias de un Estado fallido. ¿Cómo es posible que esto ocurra en la Colombia que se sueña moderna y próspera?”.

Pero no es solo esta tragedia la que contrasta la presencia del país en el club de los más ricos del mundo. El más reciente informe de la OCDE establece que Colombia sobrepasa el 21 % de desocupación y está por encima de países fuertemente afectados por el coronavirus como España (14,5 %), Grecia (14,4 %), Canadá (13,7 %), Turquía (12,9 %) y Estados Unidos (11,1 %). Y supera ampliamente las cifras de desocupación de otros países de la región como Chile (11 %) y de México (4,2 %).

Sebastián Nieto Parra, jefe para América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE, explicó en Caracol Radio que esto obedece a la crisis que está viviendo todo el mundo por el coronavirus. “Precisamente, vemos unos efectos muy importantes en los más vulnerables, tanto por el lado de las empresas, como de las familias y los hogares”, dijo.

“Es lo que nos preocupa ante todo en la OCDE, donde hemos estado trabajado mucho en todos los países para ver cuáles son las priorizaciones en cuanto a respuesta de política pública”, dijo, y recomendó “adaptarnos a las nuevas condiciones que tenemos del mercado laboral, y precisamente esta crisis lo refuerza. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la economía digital, y de qué forma los trabajadores y el marco regulatorio tienen que irse adaptando”.