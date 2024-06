No deje que su prima se esfume sin dejar huella en sus finanzas personales. La prima de mitad de año suele desaparecer en gastos cotidianos, mientras que la de fin de año se asocia con la temporada navideña. Muchas personas no son conscientes de la llegada de esta bonificación y no aprovechan su potencial para alcanzar sus metas.

Una buena herramienta para sacarle provecho a la prima es un CDT. Este producto financiero que ofrecen los bancos es una garantía para que ese dinero no se destine en cosas irrelevantes y, en cambio, se convierta en una inversión rentable que le ayude a alcanzar sus metas a corto, mediano y largo plazo.

Por un ejemplo un CDT a 180 días le puede ayudar a hacer crecer su dinero y también podrá combinar su prima de mitad de año con la de fin de año para tener la opción de hacer una compra más grande o invertir en proyectos.

Cuánto pagan Banco Falabella, Banco de Bogotá y Pibank por CDT

Múltiples bancos cuentan con simuladores de CDT en línea para que las personas consulten cuánto se pueden ganar por el dinero depositado y así saber cuál les brinda mejores rendimientos.

Utilizando este herramienta, Pulzo hizo cuentas y estas son las ganancias que se pueden obtener con los CDT de Banco Falabella, Banco de Bogotá y Pibank, en un plazo de 6 meses:

Si entrega $ 1’500.000 al CDT de este banco, recibirá ganancias por $ 73.713. La tasa efectiva anual es de 10,03 %.

Si invierte $ 1’500.000 en el CDT de este banco, en seis meses le entregarán $ 75.357 de rendimientos. La tasa efectiva anual es de 10,30 %.

Pibank

Si deposita $ 1’500.000 en el CDT de este banco, recibirá $ 81.910. La tasa efectiva anual es de 11,70 %.

