Si bien la lavadora no es electrodoméstico que más se necesita en las casas de Colombia, sí es uno de los que más se usa en las grandes ciudades, mucho más con las nuevas viviendas que están haciendo en el país que tienen poco espacio para colgar la ropa.

Sin embargo, usarla mucho también puede tener consecuencias en la energía que se consume en la vivienda, y, por ende, en el recibo de la luz que llega mes a mes.

Recientemente, muchas personas han empezado a compartir un ‘hack’ con el que buscan que las personas usen correctamente este electrodoméstico y allí es que muchos se enteraron que hay un botón secreto (aunque está a la vista de todos) que sirve para ahorrar en este servicio y que no es el mismo que usan para lavar más rápido la ropa.

Este es el botón de la temperatura. Las cifras dicen que lavar la ropa con agua caliente puede aumentar el consumo de luz en hasta un 90 %. Si bien las prendas traen varias especificaciones que se deben tener en cuenta, muchas de ellas no necesitan temperatura alguna y no prenderlo puede significar que el contador no sume tanto.

En las lavadoras más nuevas, este es un tercer botón que está junto al modo de lavado que se elige. Según pruebas, un lavado en frío dura tanto como uno a 40 grados y el que es 60 grados dura 15 minutos más que los demás.

Otro factor que puede influir en el uso de la energía es la secadora. En los últimos años se ha popularizado la compra de lavadoras que también traen esta función, pero se debe tener en cuenta que también usa bastante energía. Algunas de las recomendaciones de los expertos es que se use el centrifugado, que saca la ropa casi seca, y luego se cuelgue en lugares por los que corra aire.

Cuánta energía consume la lavadora según su uso

Aunque las cifras pueden variar dependiendo la marca, el tamaño de la lavadora y otros factores, en La Nueva España dieron a conocer que un programa a 60 grados consume 2,7 veces más electricidad que un lavado a 30 grados.

Hay algunos de estos electrodomésticos que permiten calentar el agua mucho más, pero eso tendrá consecuencias de más del doble en la energía.

No obstante, algunas prendas sí exigen que el lavado se haga a altas temperaturas, razón por la que las personas deberán tener en cuenta estas variables en el momento del lavado.