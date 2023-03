Aunque la entidad no está en desacuerdo en que el Gobierno plantee una reforma pensional en la que se incluya un mejor subsidio para los adultos mayores, la idea de que sean 500.000 pesos no la ven tan viable.

Ya hay un primer grupo que empezará a recibir esa suma de dinero en Colombia, pero la idea de que el ahorro de las pensiones sea usado, en parte, para subsidiar a las personas que no alcanzaron las semanas requeridas no tiene tanta acogida en varios sectores.

Fedesarrollo explicó algunos reparos a cómo diseñaron el modelo de los tres pilares y su director, Luis Fernando Mejía, dice que el pilar universal que se plantea no es sostenible con el tiempo y que la idea para modificar las condiciones en el régimen de prima media le generarían un pasivo pensional grande al Estado.

Por eso, para que no se ponga en juego la financiación de las pensiones, desde esa entidad señalan que el pilar cero sea universal y no contributivo. Además, aportan una idea al decir que el bono pensional no debería ser de 500.000 pesos, sino de 213.000 pesos mensuales.

“Hoy en día, es muy difícil para el Gobierno poder soportar fiscalmente un pilar universal de $ 500.000 para adultos mayores. Ojalá se piense en un pilar solidario más en la línea de lo que ha planteado Fedesarrollo, que entregaría algo de la línea de pobreza de $ 213.000 mensuales”, dijo Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios.

Otros de los cambios que plantea esta entidad es que se otorguen incentivos para aumentar la edad del retiro, moviendo las tasas de reemplazo sin subir la edad pensional. Además, dicen que no sean los trabajadores que ganan 4 salarios mínimos los que aporten a Colpensiones, como lo plantea el Gobierno, sino los que ganan hasta 1.5 salarios mínimos, dice Forbes.

Este es un proyecto que todavía no se conoce, pero sí hace parte de las propuestas que hizo Gustavo Petro desde que estaba en campaña y que algunos colombianos esperan que cumpla.

La propuesta de ese momento aseguraba que eran tres pilares: en el primero están las personas que no se pudieron pensionar por alguna razón y recibirán mensualmente 500.000 pesos. En el segundo entrarían los colombianos que ganan hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes y que todos cotizarían en Colpensiones. Y en el tercero estarían los colombianos que desean cotizar en AFP privadas para tener más ahorros para su vejez.

Por el momento no hay avances en este proceso que sería el cambio para el subsidio de Colombia Mayor, que por estos días está teniendo problemas y no se le ha entregado a los beneficiarios.

Desde el Gobierno han asegurado que deben entregar 500.000 pesos porque ese es el monto mínimo con el que una personas puede ir superando la línea de pobreza, así que no darán “limosnas”.