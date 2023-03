Bill Gates, quien registra una fortuna cercana a los 112.000 millones de dólares, reveló una de las medidas que aplicó en su hogar junto a su exesposa Melinda Gates, con el objetivo de educar de la mejor manera a sus hijos.

El magnate estadounidense, en un diálogo con el diario Mirror, indicó que a sus tres hijos les prohibió usar el celular hasta que cumplieran 14 años, ya que considera que estos dispositivo los distraía de sus deberes y les consumía tiempo de sueño.

Y es que, aunque parezca increíble, el cofundador de Microsoft explicó que sus descendientes tuvieron acceso a los dispositivos móviles solo hasta que cumplieron la edad permitida, siempre y cuando acataran ciertas condiciones, como usarlos en horarios específicos con fines escolares y no manipularlos durante reuniones o tiempo en familia.

“Les ayuda a irse a dormir a una hora razonable”, comentó el filántropo en declaraciones recopiladas por el portal El Cronista.

Bill Gates: cuántos hijos tiene y a qué se dedican

Jennifer Katharine (1996), Rory John (1999) y Phoebe Adele (2002) son los tres hijos de Bill Gates, quien recientemente donó 20.000 millones de dólares para salir de la lista de los hombres más ricos del mundo.

Jennifer, la mayor de los tres hijos, es casada con un empresario egipcio. Es bióloga humana de la Universidad de Stanford y, además, estudió en la Escuela de Medicina Icahn Mount Sinai de Nueva York.

Luego, sigue Rory John, el único hombre de los hijos, quien estudió informática y economía en Duke University y se formó en la escuela de negocios Fuqua School of Business.

Por último está Phoebe Adele, quien es amante del ballet y ha estudiado en American Ballet Theatre School, The Juilliard School y el Lincoln Center for the Performing Arts.