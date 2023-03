Reguladores financieros de Estados Unidos anunciaron el cierre del banco Silicon Valley Bank (SVB) por falta de liquidez e insolvencia y anunciaron medidas para garantizar la protección de todos sus depósitos asegurados.

El Departamento de Protección Financiera de California, donde la entidad tiene su sede, explicó en un comunicado que tomó posesión de SVB y que transfirió a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés) la gestión de sus activos.

Esa quiebra sería la segunda más grande de un banco en la historia de EE.UU.:

Silicon Valley Bank was the 2nd largest bank failure in US history. Only Washington Mutual was bigger… pic.twitter.com/cXnaQiQ8TN

— Charlie Bilello (@charliebilello) March 10, 2023