En la mesa de ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, se habló sobre la reciente rebaja de tasas de interés que muchos bancos del país aprobaron para sus tarjetas de crédito.

Los periodistas aplaudieron la decisión de los bancos y hasta señalaron que el presidente Gustavo Petro ayudó al hacer la petición públicamente hace unos días.

Al terminar el debate, Felipe Zuleta contó una anécdota que vivió hace poco con una trabajadora del banco AV Villas que lo llamó al celular mientras él estaba esperando una llamada importante de otro lado.

(Vea también: Bancos en Colombia, preocupados: ahorradores prefieren guardar la plata debajo del colchón).

Lee También

“No suelo contestar números que no conozco, pero estaba esperando una llamada importante. Contesté y era del banco AV Villas. Le dije que estaba ocupado a la niña del banco, y me dijo: ‘¿Entonces para qué contesta?’… me pegó una vaciada. Y sí, contesté fue de pendejo”, detalló Zuleta en esa emisora.