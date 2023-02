Felipe Zuleta se mostró en contra del desempeño que ha tenido Verónica Alcocer desde que Gustavo Petro, su esposo llegó al poder, pues asumió que ella y su comitiva son de los pocos que han podido cumplir con el lema de Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia, que decía que con el nuevo Gobierno la gente iba a “vivir sabroso”.

(Vea también: “Estamos en una dictadura”: Vélez, ante “caprichos” de Petro y de la ministra de Salud)

El opinador se desató en Blu Radio luego de que se dijera que Alcocer disfrutó del Carnaval de Barranquilla con una robusta delegación política compuesta por el exsenador Mario Fernández Alcocer; el representante Agmeth Escaf; Cielo Rusinque, directora de Prosperidad Social; y Alfonso Prada, ministro del Interior; entre otras personalidades de la alta esfera.

El panelista hizo referencia a los constantes viajes que con el presupuesto nacional ha hecho la esposa de Petro a distintas partes del país y del mundo.

“Ellos sí saben lo que es vivir sabroso. Sobre todo la primera dama, eso sí lo tiene clarito porque desde el 7 de agosto del año pasado ha estado pero sabroso, acá y en el exterior”, apuntó en inicio.

Y la comparó con otras primeras damas, dando a entender que sus antecesoras cumplían con otro papel y mostraban una imagen diferente.

“La verdad, no me imagino a la primera dama María Cristiana Arango de Pastrana medio empelota brincando. He tratado, pero no he podido”.