Felipe Zuleta, periodista de Blu Radio, no tiene pelos en la lengua para hablar sobre la muerte, un tema que algunos prefieren no tocar por miedo o porque aún lo ven como un tabú.

Y es que el escritor, en entrevista con El Tiempo, lanzó una confesión impactante sobre cómo quiere morir, pues dejó claro que “no le impresiona la muerte, pero sí le aterra la ‘moridera’, es decir, el proceso de morirse”.

Felipe Zuleta y las dos opciones que ha contemplado para morir

Así pues, en el medio citado, el comunicador de 63 años explicó que sí ha contemplado quitarse la vida o someterse a la eutanasia para cuando llegue el día del deceso.

“Tengo todos los documentos legales al día para cuando ocurra, si es del caso, quitarse la vida o la eutanasia… Mi psiquiatra dice que no me vaya a quitar la vida mientras sea su paciente. Yo me le muero de la risa y le digo: ‘fresca, doc'”, precisó.

La declaración de Zuleta está relacionada con su crítica a la vejez, pues el panelista, quien recientemente lanzó el libro ‘Si saben cómo soy… ¿para qué me invitan?’, manifestó que esta etapa de la vida es “una enfermedad fatal e incurable”.

“Espero no vivir muchos años más, pues con la vejez no llega nada bueno. Si acaso la madurez cuando ya no nos sirve para nada. El deterioro físico y mental es cruel. Los viejos –ahora les dicen ‘adultos mayores, término que detesto–, nos volvemos sí o sí una carga. Y cada vez más huev… y torpes“, finalizó.