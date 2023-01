Zuleta aprovechó los bloqueos de taxistas en la madrugada de este viernes para hacer una reflexión del pésimo estado en el que se encuentra Bogotá.

Dijo que la ciudad está tomada por todos los males, a lo que se suman factores como la delincuencia, el mal estado de las vías, la intolerancia y otros elementos.

Particularmente, hizo referencia a cómo el bloqueo de taxistas afectó a la gente, pero fue más allá y habló de lo que causó este paro en particular.

Los taxistas enojados salieron a bloquear por el caso de un colega cuyo carro fue inmovilizado. El hombre dejó mal parqueado el vehículo para buscar un baño. Allí resucitó un viejo debate: ¿por qué no hay baños públicos en Bogotá?

Esa misma pregunta se hizo Zuleta, quien calificó a la ciudad como “hostil” contra el ciudadano y recriminó a Claudia López por lo mismo.

“La ciudad es hostil también. Este señor tuvo un problema, lo que usted quiera, pero la ciudad es hostil. Estaba viendo el trino de Claudia López contra Hugo Ospina [vocero de los taxistas]. No, no, no. Solucione usted los problemas de Bogotá, Bogotá está destruida. No justifico esos bloqueos, pero es que la ciudad es hostil. Jamás había visto la ciudad en este estado”, añadió Zuleta en Blu Radio.

Taxista que desató ira de sus colegas tuvo cruce en Blu Radio

Wilson Rodríguez, el taxista bogotano que indujo la ira de sus colegas contra la ciudadanía, tuvo un duro diálogo con Néstor Morales en una entrevista de Blu Radio.

En los patios, donde está su carro, el taxista se encerró en el vehículo y dijo que no saldrá, pero que mucho menos pagará la multa impuesta. El hombre grabó un video en el que denuncia supuestos malos tratos y en los que invita a sus colegas a apoyarlo.

Rodríguez fue entrevistado y allí Morales le preguntó que cómo era posible que llevara más de 12 horas encerrado en el carro, en los patios, si supuestamente tenía un malestar estomacal.

El taxista se puso escatológico y le respondió duro a Morales. “Estoy orinando en una botella”, señaló el hombre.

Morales le dijo que no diera tantos detalles y luego soltó una risa. Eso solo llevó a que el taxista se enojara y le dijera que no era gracioso que sus compañeros tengan que andar rogando por un baño en una ciudad que no tiene baños públicos.