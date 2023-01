El caso de Rodríguez llevó a que decenas de taxistas enojados se tomaran la calle 26 y afectaran a miles de bogotanos que buscaban llegar al aeropuerto El Dorado.

Este taxista fue multado y su carro fue llevado a los patios por cuenta de una infracción. Dejó el carro mal parqueado para supuestamente ir a un baño por un malestar estomacal.

Ya en los patios, el taxista se encerró en su vehículo y dijo que no saldrá, pero que mucho menos pagará la multa. El hombre grabó un video en el que denuncia supuestos malos tratos y en los que invita a sus colegas a apoyarlo.

Pues el video tuvo el efecto que él quería y gracias a esta grabación, decenas de taxistas se tomaron parte de la ciudad.

Rodríguez fue entrevistado en Blu Radio y allí Néstor Morales le preguntó que cómo era posible que llevara más de 12 horas encerrado en el carro, en los patios, si supuestamente tenía malestar estomacal.

(Vea también: “Dejé vehículo tirado”: taxista por el que otros bloquearon El Dorado; dice estar enfermo).

El taxista se puso escatológico y le respondió duro a Morales. “Estoy orinando en una botella”, señaló el hombre.

Morales le dijo que no diera tantos detalles y luego soltó una risa. Eso solo llevó a que el taxista se enojara y le dijera que no era gracioso que sus compañeros tengan que andar rogando por un baño en una ciudad que no tiene baños públicos.

Rodríguez agregó que su video era para que sus compañeros se indignaran, pero que no esperaba bloqueos en la ciudad.

“Yo estoy reconociendo mi error. Yo no convoqué a nadie. Hay una injusticia de la Policía de Tránsito y de Movilidad”, agrego en esa emisora.

Finalmente, recalcó que seguirá encerrado de manera indefinida en su carro en los patios y que no piensa pagar ningún parte ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá.