Los taxistas se tomaron la Calle 26 de Bogotá después de que uno de ellos fuera llevado dentro de su carro a los patios de la ciudad, resistiéndose al procedimiento que se le adelantaba por estacionar en lugar prohibido. Posteriormente, el líder de los taxistas Hugo Ospina llegó a imponer otros reclamos y exigencias del gremio, prolongando el caos.

Esas acciones causaron un completo taponamiento en el ingreso a la terminal aérea.

El bloqueo ha impedido que cualquier carro ingrese al Aeropuerto El Dorado durante varias horas, haciendo que decenas de viajeros no puedan llegar a tomar sus vuelos.

Las filas de carros eran cada vez más largas en las vías de ese sector del occidente de Bogotá, incluso hacia las 2 de la madrugada:

Sin embargo, como no había paso vehicular y tampoco funcionaba el sistema de transporte público, decenas de personas también permanecían atascadas en el mismo aeropuerto, pues no tenían cómo salir de allí.

Varias, incluso, tienen niños de brazos y no les queda otra que esperar, pues caminar un largo tramo hacia el oriente no es una opción casi para nadie, en medio del frío de la madrugada. Así lo muestran las quejas ciudadanas vertidas en redes sociales por la situación:

El colmo de los taxistas de Bogota, bloquearon la calle 26 y no permiten la entrar o salida de Vehiculos al aeropuerto

1:40 am, los viajeros que llegan tienen que caminar más de 3 kilómetros para buscar transporte. Adultos mayores y niños en esta travesía !no hay derecho!

— Myriam Moncada (@myriammoncada) January 20, 2023