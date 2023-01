Una inusual noche pasaron los viajeros que llegaban y salían del aeropuerto El Dorado al encontrarse con una protesta de los taxistas, quienes bloquearon todos los corredores de acceso a la terminal aérea. A los pasajeros les tocó caminar con maleta en mano varios kilómetros y algunos perdieron sus vuelos al no llegar a tiempo. Toda esa situación se desató por un conductor al que la grúa se le llevó su carro.

El taxista fue identificado como Wilson Rodríguez, quien actualmente se encuentra dentro de su vehículo en los patios de Alamos a manera de protesta, ya que está haciendo una huelga de hambre por considerar que fue víctima de un abuso por parte de los agentes de movilidad. El propietario del vehículo habló en Noticias Caracol y dio su versión de lo sucedido.

Todo inició porque Rodríguez se vio en la obligación de abandonar su carro en una zona prohibida, en el costado occidental del centro comercial Gran Estación, al que ingresó por saciar una necesidad de ir al baño, ya que él dice que se encuentra enfermo y no puede hacer esperar a su cuerpo.

“Yo soy un paciente reconectado de colostomía de hace 9 meses, no me puedo aguantar como una persona normal y estoy acostumbrando nuevamente mi cuerpo. Dejé mi vehículo al lado del centro comercial y yo aceptó que dejé el vehículo tirado, cuando salgo y veo que la grúa se lleva el carro lo alcanzó y le solicité a la patrullera que me baje el taxi. Ella dice que no y todo el procedimiento está mal hecho”, expresó inicialmente el conductor en el noticiero.

Bloqueo de taxis en Bogotá se da luego de que Wilson Rodríguez, taxista, dejara su vehículo frente al centro comercial Gran Estación para ir al baño lo que ocasionó que lo inmovilizaran: “Estoy entre mi carro en los patios”. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/DJwyVyY6cY — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 20, 2023

Por qué se armó bloqueo de taxis en El Dorado

Cuando se conoció este hecho públicamente, los otros conductores armaron una protesta y ahí fue donde se armaron bloqueos en el aeropuerto El Dorado. Rodríguez dijo en el citado medio que eso era una bomba de tiempo y tarde o temprano iba a explotar.

“Yo para el gremio de los taxistas soy desconocido. Los compañeros que bloquearon me están apoyando y lo que se desató es un florero de llorente porque estamos cansados de la persecución de la Policía de Tránsito y los agentes azules de movilidad. Yo no convoqué la protesta, solo hice un video que se volvió viral y los colegas salieron a protestar. Esto tarde o temprano iba a suceder“, comentó el propietario del vehículo.

De hecho, la alcaldesa Claudia López señaló al líder de un sector de los taxistas, a quien culpó de armar los bloqueos: “La influencia irresponsable de Hugo Ospina lleva a algunos taxistas a abusos y atropellos a la ciudadanía”.

“Yo fui el florero de Llorente”: Wilson Rodríguez, taxista que está en los patios dentro de su vehículo porque le fue inmovilizado tras dejarlo en la calle mientras iba al baño en un centro comercial de Bogotá. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/qTG1KsLAFN — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 20, 2023

Finalmente, explicó hasta qué momento estará en la protesta dentro de los patios de Alamos: “Hasta que yo salga con mi vehículo no me voy de acá. Yo reconozco mi error, solamente pido que no me cobren la grúa y los patios, pero yo pago el comparendo. Estoy en huelga de hambre desde el jueves 19 de enero que me quitaron el carro”, indicó en la entrevista.