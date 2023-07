Hablar de Luis Carlos Sarmiento Angulo en Colombia es referirse a riqueza y éxito en los negocios. Su nombre lleva años resonando entre diferentes generaciones que lo reconocen como uno de los hombres con mayor fortuna en el país, la misma que está distribuida en varios sectores.

Así lo ha dejado claro el mismo empresario en diferentes entrevistas otorgadas a medios de comunicación, en las que no solo destaca el éxito en los negocios, sino también lo que ha hecho en materia de filantropía y desarrollo para el país.

En una de esas entrevistas, Sarmiento Angulo contó cómo fueron sus inicios en el negocio bancario en Colombia y cuál es una de sus marcas más consentidas, entre otras cosas, porque fue el primer banco que adquirió.

Se trata del Banco de Occidente, entidad que adquirió en 1971 y dio la base para lo que después se convirtió en el Grupo Aval, que integran algunos de los bancos más reconocidos de Colombia.

“El primer banco que compré fue el de Occidente en 1971 y ese mismo año fundé la corporación de ahorro y vivienda Las Villas. Muchas veces me preguntan por qué no fusiono los bancos. Pues resulta que he fusionado muchísimos”, contó el magnate en una entrevista hace varios años en el diario Portafolio, hoy de su propiedad también.