El presidente Gustavo Petro sancionó la ley ‘Dejen de fregar’, que establece las medidas y restricciones que serán aplicadas para proteger a los consumidores de las llamadas de cobro o de ofertas por parte de bancos o empresas de telefonía celular.

El representante Juan Carlos Wills, autor de la iniciativa, celebró la firma del mandatario: “¡Gran noticia para todos los colombianos! Esta iniciativa nuestra, y del Partido Conservador, ‘Dejen de fregar’ acaba de ser sancionada por el presidente de la República. Una ley que le va a prohibir y va a meter en cintura a las entidades financieras y comerciales para que no estén llamando y molestando a los colombianos en horarios no hábiles”.

— Juan Carlos Wills Ospina (@juanchowills) May 24, 2023

Esta nueva Ley indica que los gestores de cobranza solo podrán contactar a los colombianos mediante los canales que estos autoricen y en horarios específicos, teniendo en cuenta que, durante la semana, solo podrá ser de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y, los fines de semana únicamente los sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

Según el representante conservador, quienes contacten a los usuarios por fuera de los tiempos estipulados tendrán sanciones por parte de la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) o de Industria y Comercio (INC), dependiendo el caso, para controlar que se cumpla con los horarios.

“Las entidades solo podrán realizar las llamadas dos veces en la misma semana y así lograremos cerrar esta brecha que hay de un maltrato a un derecho fundamental y de una vulneración que hemos visto, sistemática e históricamente, en el derecho a la intimidad. Los colombianos tienen derecho a que no los estén molestando en el horario no hábil y a que, cuando están descansando y cuando pasan tiempo con sus familias, no sean molestados por estas entidades”, explicó Wills.