Hace pocos días, por ejemplo, Arturo Calle, le dijo a Vicky Dávila que si él fuera político y candidato a la presidencia de Colombia ella sería “ministra o vicepresidenta”. Fue una forma jocosa de referirse a la política, pero en otro momento, más serio, le llamó la atención a Claudia López para que les avise a los empresarios antes de llevar a cabo los cierres de la ciudad con el fin de contener la pandemia.

Incluso, se ha referido a la posibilidad de que Tomás Uribe, hijo de Álvaro Uribe, se presente como candidato presidencial para las elecciones del año entrante. “Él no es para ser candidato presidencial”, dijo Calle al respecto.

Ahora, en una entrevista que le hizo Semana, que empezó tratando aspectos económicos como la reforma tributaria, pero terminó abordando temas políticos, el icónico empresario habló de Álvaro Uribe y, muy expresivo, dejó ver cuánto lo estima.

“Cuando él [Uribe] llegó al poder, este era un país secuestrado. Yo lo que opino el país lo sabe”, le dijo Calle a la revista y recordó cuando, en su posesión como presidente, Juan Manuel Santos se refirió a Uribe y “dijo que estaba ahí por Uribe” y que Uribe “era el mejor presidente que ha tenido Colombia”.

Pero Calle no solo transpira experiencia en el mundo empresarial y de las confecciones; es realista al hablar de política. “Indudablemente, Uribe tiene más gente que lo quiere que gente que no. Yo aspiro a que los colombianos me quieran, pero si no me quieren qué le vamos a hacer”, agregó en la publicación.

Y ahí soltó una de esas frases que solo se dicen desde el alma: “A mí que me entierren con Uribe. Yo me voy con él para mis enseñanzas. ¿Qué tal nos volvamos sultanes en nuestra reencarnación?”.

Claro que no fue a lo único que se refirió Calle en el semanario. De Tomás Uribe, dijo que “es más fácil” que él [Calle] sea presidente a que el hijo del expresidente lo sea, “por la sencilla razón de que él no quiere estar en esa posición”; de Gustavo Petro, apenas dijo que “es una persona muy capaz”, pero pidió pasar; y de Marta Lucía Ramírez hizo un comentario en el que cosió la confección con la política: “Conoce el país y tiene un pantalón completo de los pies a la cintura. La estimo mucho”.