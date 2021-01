green

De acuerdo con La W, Álvaro Uribe Vélez ya tendría decidido no volver a ser candidato, lo que no solo dejaría libre su lugar como cabeza de lista, sino que también crearía la necesidad de no dejar escapar sus miles de votantes.

En ese sentido, Miguel Uribe Turbay sería el elegido para tratar de retener algunos de los 200.000 votos que obtuvo Uribe Vélez en la capital, según esa emisora.

Como candidato a la alcaldía de Bogotá en 2019, el ex secretario de gobierno de Enrique Peñalosa consiguió algo más de 400.000 votos, pero terminó último entre 4 candidatos.

Centro Democrático buscaría quién retenga votos en 2022

De acuerdo con la información que revela La W, la estrategia del Centro Democrático para las elecciones del 2022 sería buscar nombres conocidos localmente para que retengan los votos en cada región.

Por ejemplo, señala que en Antioquia sería el excandidato a la gobernación Andrés Guerra, mientras que en Cesar apuntarían a la también excandidata a la gobernación Claudia Margarita Zuleta.

Guerra obtuvo 650.000 votos en su departamento, mientras que Zuleta consiguió casi 100.000, concluye ese medio.