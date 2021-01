Con esa frase a secas, y entre risas y desconsuelo, la senadora María Fernanda Cabal le contó a Pulzo que si hay una mujer en el Centro Democrático que cuente con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez como posible candidata presidencial, hay que voltear los ojos hacia su colega, Paloma Valencia.

“Yo repito algo que digo, muchas veces, y de pronto a Uribe no le gusta: yo no soy la favorita de Uribe… la favorita es Paloma. A mí no me quiere tanto como a Paloma”, confesó la congresista.