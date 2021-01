El mensaje del expresidente Álvaro Uribe Vélez fue publicado sobre las 11:00 de la mañana de este miércoles, y lo primero que dijo es que desea “todo lo mejor para los Estados Unidos” en esta nueva etapa en donde será Joe Biden el que esté al mando.

En una segunda línea, el exsenador dijo que EE. UU. es una “democracia ejemplar”, y también habló de “aliado fundamental”.

El trino de Uribe llamó la atención en redes porque no mencionó directamente al nuevo presidente Biden, aunque con el escrito dio muestras de respeto por ese país y su nuevo gobierno.

El mensaje de Uribe se dio minutos antes de que Biden jurara como nuevo presidente de Estados Unidos, el número 46 de la historia de ese país, y en su discurso también mencionó la palabra democracia.

“Los Estados Unidos ha sido puesto a prueba y ha dicho presente. Este es el triunfo de una causa: la democracia. La voluntad del pueblo ha sido escuchada”, dijo Biden.

“Esta es una buena nación, somos buenas personas. Hemos logra tanto y todavía tenemos mucho qué lograr”, apuntó el mandatario norteamericano, y agregó que aunque la pandemia ha sido implacable con ese y muchos países más, hay que seguir adelante.

“Vamos a encararnos a esta pandemia como una sola nación”, dijo.

Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021