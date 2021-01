La profesora Jill Biden, que tiene una maestría en educación, fue segunda dama de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2009 hasta el 20 de enero de 2017, durante la presidencia de Barack Obama.

Este es el tierno mensaje de Joe Biden a su esposa:

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021