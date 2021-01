green

Arturo Calle, que en las últimas semanas le entregó un regalazo a una familia del sur de Bogotá, se refirió a los cambios que vienen en materia política para el país durante este 2021 y el 2022, año electoral.

En entrevista con El Tiempo, le preguntaron a Calle si está de acuerdo con que Tomás Uribe sea el candidato en 2022. Su respuesta fue que no.

“Él (Tomás Uribe) mismo lo dice: ‘Yo soy empresario, yo no soy político, soy un hijo de un político y ayudo, acepto la política, quiero a ese político’. Él no es para ser candidato presidencial desde ningún punto de vista, él lo reconoce”, afirmó el empresario en ese medio.

Para Arturo Calle, el hijo del expresidente Álvaro Uribe no sabe de política, solamente opina. “Pero él no sabe cómo llegar a la presidencia, él no está preparado para eso”, insistió Calle.

Arturo Calle no ve a Tomás Uribe en la Presidencia

Según dice el empresario, en algún momento le dijo a Tomás Uribe que su padre quisiera que él fuera político, pero no y lo que termina eso es haciéndole daño al partido Centro Democrático.

“Tomás opina respecto a la política, pero él no sabe llegar a una Presidencia porque no está preparado. Y qué dicha que siga siendo empresario porque como empresario sí lo sabe hacer muy bien”, recalcó Arturo Calle, empresario que se ha destacado durante la pandemia por apoyar a los trabajadores más afectados por la situación.

Sobre quién debería ser candidato a la Presidencia por el partido de Álvaro Uribe, el empresario dice que prefiere quedarse callado. (Vea también: Vanessa de la Torre intimidó a Tomás Uribe: Me da pena, pero ya lanzó su candidatura)

“Por ahora el país, en cuanto a la derecha, no ha encontrado quién. Ese quién todavía no existe y están en el momento de que ese quién, ya le queda año y pico para recorrer el país, para que lo conozcan y para que nos diga cómo se manejan un país”, concluyó don Arturo.

Arturo Calle apoya a familia en Bogotá

Las declaraciones sobre la política actual y futura del país las dio el empresario luego de conocerse que le regaló una casa a una familia en Bogotá que hace poco se volvió tendencia por vivir en un furgón.

Este video muestra el detalle que tuvo Calle con esas personas muy pobres de la capital: