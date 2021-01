green

Unos cuantos días después de que se conociera que Canadá le dio asilo, Andrés Petro, uno de los hijos del senador Gustavo Petro, habló con la revista Semana sobre la situación política de Colombia y cómo vislumbra las próximas elecciones presidenciales del 2022.

Vicky Dávila le preguntó al hijo del exalcalde de Bogotá por lo que pensaba sobre Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe que desde hace varias semanas ha sido tema de conversación nacional por cuenta de los seguidores del partido Centro Democrático que le están pidiendo insistentemente que sea candidato presidencial.

Tomás Uribe y el mismo Álvaro Uribe han repetido en diversas ocasiones que esa posibilidad está totalmente descartada, pero curiosamente en las redes sociales y algunos medios de comunicación se sigue hablando del tema.

Andrés Petro empezó opinando que, por el estilo de vida que tiene, no cree que el hijo del líder del Centro Democrático se lance a la política. “A Tomás Uribe nunca lo he conocido. Uno escucha rumores, pero uno nunca sabe si los rumores son ciertos o no. Él es dueño de centros comerciales, ya un millonario me imagino. Ni siquiera tiene la necesidad de gobernar a Colombia”, expresó el hijo del senador en la primera parte de su respuesta.

Después, Petro fue más tajante en las razones por las que considera que el hijo mayor del expresidente no está capacitado para ser presidente.

“Yo no creo que él vaya a lanzarse a la presidencia. Él debe tener mucho miedo de tener un cargo de esos porque no tiene la preparación suficiente. Él vivió lo que es la presidencia con el papá, y sabe el desgaste, el estrés que eso debe generar en las personas, y yo no creo que él quiera eso para su vida”, agregó.

Por último, Andrés Petro se refirió a una de las polémicas que ha protagonizado desde hace años Tomás Uribe. “Yo le recomendaría que no lo hiciera (ser candidato). Además, si lo hiciera, el primer dolor de cabeza que tendría es el de explicar lo de las zonas francas. Yo lo veo más bien queriéndose alejar de la política. Obviamente, le están endulzando el oído”, concluyó.

El hijo del congresista también aseguró que cree que Sergio Fajardo será el candidato de la ‘centro-derecha’ en las próximas elecciones y que llegará con posibilidades a esa contienda porque a la gente se le olvidará la investigación que está afrontando por el caso de Hidroituango.

A continuación, la opinión de Petro sobre Uribe y las presidenciales de 2022: