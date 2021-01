green

“¿Te meterías con Álvaro Uribe por un millón de dólares?”, leyó la duda la reconocida ‘influenciadora’, que hace parte del exclusivo grupo de transexuales de Medellín llamado MRP, que significa Mariposario, y no dudo en responder.

Luna Gil, que se popularizó por el meme que dice: “Ay, no, eso sí jamás” y fue invitada por Yina Calderón a una de sus ‘putifiestas’, aseguró que no tendría relaciones sexuales con el expresidente y explicó por qué: “Ese man me aterra”.

“Voy y me lo como por un millón de dólares y apenas esté saliendo de la finquita dice: ‘Vayan y entierren a esa culicagada y me traen el millón de dólares otra vez'”, justificó su respuesta la antioqueña, que se describe como una ‘Muñeca inflable’ en su perfil de Twitter.

La explicación de la ‘influenciadora‘ causó tanto revuelo entre sus seguidores que su nombre se volvió tendencia a nivel nacional; en su mayoría, recibió buenos comentarios.

Aquí, el video por el que Luna Gil escaló en los ‘trending topics’:

Luna Gil #EsTendencia por este video. pic.twitter.com/z1bcykNyEW — ¿Por qué Es Tendencia en Colombia? (@Por_queEsTend) January 15, 2021

