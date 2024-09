En el marco del Congreso Empresarial Colombiano en Medellín, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió a la importancia de propiciar un ambiente de seguridad, de confianza y de tranquilidad que permita proyectar los negocios de las compañías en el país, según indicó Portafolio.

(Vea también: Al Gobierno Petro no lo bajan de “incoherente”, por aumento del IVA para carros híbridos)

Cómo les fue a las empresas en los dos años que lleva el Gobierno Petro

En primer lugar, el dirigente hizo un balance de lo que han sido estos dos años en el Gobierno Petro y cómo los ha impactado la situación económica durante este tiempo.

“Sin duda los dos años anteriores fueron bastante complejos. Me atrevo a calificar que fueron dos años desperdiciados, especialmente porque no se hicieron cosas que se debieron hacer y eso ha sido producto a que no ha habido un ambiente colaborativo con el Gobierno. Eso no solo ha sido un desperdicio en tiempo, sino también que ha enviado una mala señal a los empresarios. El sector requiere un ambiente de seguridad, de confianza y de tranquilidad que permita proyectar a los negocios”.

Además, planteó en la entrevista un futuro un poco más esperanzador para los empresarios en el país, aunque le lanzó la responsabilidad al Gobierno, sobre un panorama que permita pensar mejores cosas.

“Ahora bien, los empresarios me preguntan si los próximos dos años serán mejores, y mi respuesta es que todo dependerá de la voluntad que tenga el Gobiernos con los empresarios. Pienso que no se debieron llegar a esos niveles tan bajos en inversión y en generación de nuevas oportunidades. Siempre lo he dicho. Para que a la economía le vaya bien, se tiene que cumplir con al menos tres condiciones: seguridad jurídica, seguridad física y seguridad energética”, manifestó.

Lee También

Qué decisión tomaría el Gobierno que afectaría a las empresas

Finalmente, lanzó una dura advertencia en el citado diario al Gobierno Nacional sobre la preocupación que tienen los empresarios por una decisión que tomaría la administración Petro en los próxiomos meses.

“Me sorprendió una reciente entrevista del ministro de Hacienda, en donde le preguntaron si había espacio para ponerle más impuestos a las empresas y su respuesta fue que siempre hay más espacio. Y ya comprobé mi teoría. El Gobierno cree que siempre hay más espacio, pero no se da cuenta de que las compañías se están muriendo, que están desapareciendo, que están quebrando y que están despidiendo a los empleados. Y todo por la idea que siempre hay más espacio para más impuestos y eso es un grave error. El sector empresarial no aguanta todo”.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.