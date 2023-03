Este sábado durante un foro del partido político en Cartagena, Álvaro Uribe Vélez hizo pública su postura sobre el proyecto que el Ministerio de Trabajo, en cabeza de Gloria Inés Ramírez, radicó en el Congreso.

De acuerdo con el expresidente, la reforma que se está planteando es “dañina para los trabajadores y para los empresarios”. En total fueron 14 puntos los enumerados por el líder del partido de oposición, en los que criticó varios de los planteamientos hechos en la reforma.

Dentro de sus señalamientos, Uribe propuso hacer un “acuerdo quinquenal de aumento salarial y de productividad”, en el que no se pongan en peligro las normas laborales.

Según Uribe, se debe crear una “economía fraterna” en la que los empleadores paguen menos impuestos y los trabajadores tengan mejor remuneración.

“La reforma laboral ilusiona a los trabajadores y después los frustrará. Sus normas apuntan a que no se genere empleo formal por exceso de normas y regulaciones”, dice en el texto.

Minutos después de que se conocieran las recomendaciones del expresidente, el propio presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de Twitter y aseguró estar de acuerdo con uno de los planteamientos de quizá su mayor opositor.

“No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo a la productividad, lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe”, escribió el jefe de Estado en un trino.

No me disgusta la idea de un acuerdo quinquenal para elevar salarios reales de acuerdo a la productividad, lo propuse en campaña y concuerdo con Uribe, pero ese artículo debe figurar en la actual reforma laboral y no sustituirla. https://t.co/vYyB2j2L3W

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2023