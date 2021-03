Uno de los temas principales en la emisión de este martes en el programa ESPN FC, conducido por la periodista Andrea Guerrero, tuvo que ver con la continuidad de Alberto Gamero en el banco de Millonarios.

El conjunto capitalino perdió sus 2 últimos partidos (con Junior, en Barranquilla, y Jaguares, en Bogotá) y está afuera del grupo de los 8, que da cupo a las finales de la Liga Betplay.

Mucho se ha hablado sobre el trabajo de Gamero como técnico de Millonarios, por lo que Andrea Guerrero quiso saber la opinión de sus compañeros sobre si creían que el director técnico debía irse del club ‘embajador’.

“Una advertencia, no quiero argumentos, quiero sí o no. Es todo”, dijo la conductora de ESPN FC y en ese momento fue interrumpida por el ‘Tino’ Asprilla. “Pero sí o no es cuando uno se va a casar”, expresó fiel a su estilo el exfutbolista, mostrando que no estaba de acuerdo en solo responder sí o no sin dar ningún tipo de argumento.