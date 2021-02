green

El estratega del conjunto azul de Bogotá dejó bien parado al futbolista de 25 años de edad en los conceptos que emitió sobre él para Radio Continental, medio con el que tuvo un amplio diálogo.

“Es un jugador muy potente, rápido, va bien al ataque y llega al gol… Es de exportación, es de fútbol mundial… Está para dar el salto”, expresó inicialmente.

Y agregó que el nivel de Andrés Felipe Román le podría servir para destacarse en el exterior: “Lo que está haciendo acá le da para estar a la par de Boca, tiene mentalidad”.

Acto seguido, Alberto Gamero indicó que a su dirigido no le quedaría grande la camiseta de Boca Juniors debido a que ha sabido responder con la de Millonarios.

“Millonarios es lo más grande en el fútbol colombiano y eso lo va a ayudar porque Boca es grande en Argentina”, argumentó.

No obstante, destacó que el punto en contra del lateral tiene que ver con que solo tiene experiencia en la liga local, pues siempre ha estado en el cuadro ‘embajador’. “Le faltan partidos internacionales”, reconoció.

Además, dijo que lo apoyaría si la transferencia se cristaliza: “Si hay una buena propuesta para el jugador y para el club, no le voy a cortar las alas”.

Sin embargo, aclaró no saber en qué van los acercamientos entre las partes: “Hasta ahora, no me han confirmado nada, no tengo ninguna notificación”.

Finalmente, el timonel contó que no le sorprende que el conjunto ‘xeneize’ lo pretenda, si se tiene en cuenta que Miguel Ángel Russo, actual estratega ‘boquense’, lo hizo debutar en Millonarios y ya lo conoce.

