green

Cada vez es menos viable que los partidos en Cali y Bogotá que definirán el campeón de la Liga BetPlay tengan un aforo de 5.000 hinchas, una propuesta que surgió por parte de la Dimayor.

El primero en negarse fue el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien manifestó en sus redes sociales que este no es el momento adecuado para este tipo de propuestas.

Claudia López aún no ha hecho una respuesta formal, pero el presidente de Dimayor, Eduardo Méndez, expresó que ella sí podría aceptar por la buena relación que tienen.

Este martes, en diálogo con La W, Fernando Jaramillo, cabeza de la Dimayor, terminó regañado por Julio Sánchez Cristo, quien manifestó su indignación por esta iniciativa de tener aficionados en los estadios presenciando la final.

“¿Por qué ir en contra de la corriente y poner en riesgo a las ciudades para complacer a unos hinchas que pueden terminar multiplicando una enfermedad que es un problema mundial?”, fue una de las primeras preguntas del periodista.

El dirigente del fútbol colombiano expresó que solo “es una petición de los equipos que van a jugar la final” luego de haber “cumplido con los protocolos” y tener una tasa de contagio muy baja en los clubes. Sin embargo, “siempre se dijo que debía ser en el momento adecuado, pero parece que este no es por la ocupación de las UCI“, por lo que “si las circunstancias no lo permiten“, no se hará.

Fue ahí cuando Sánchez Cristo ‘se regó’ y terminó regañando a Jaramillo en plena entrevista.

“¿No es una irresponsabilidad abrir esa puerta? Entendiendo cómo funcionan las cosas en Colombia, donde, si unos hinchas meten una tutela y un juez dice que sí, toca abrir las puertas de los estadios por haber soltado un globito al aire. ¿Cuántas miles de personas terminarían contaminadas?¿usted cree que un grupo de hinchas salen del estadio para su casa o se van a celebrar así hayan perdido o ganado? ¿Dónde está la responsabilidad de nuestros dirigentes?, sobre todo de una persona como usted que viene del sector privado y que no puede estar promoviendo semejante equivocación. ¿Qué es esto, don Fernando?”, le dijo.

Las preguntas y respuestas entre comunicadores de la emisora y el presidente de la Dimayor continuaron por algunos minutos más, hasta que el conductor principal de La W decidió terminar con una contundente frase: “No sigamos, esto le está saliendo demasiado mal a una persona seria como usted“.

Mantiene propuesta de tener hinchas en la final Santa Fe vs. América

A pesar de la posiciones en contra y a favor que ha generado esta idea, desde la Dimayor desean trabajar con el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud en un protocolo que les permita cumplir con esta iniciativa.

Jaramillo mencionó que este deberá contar con un “aforo que sea seguro, se pueda mantener el distanciamiento y con medidas de seguridad“.

No obstante, él también es consiente que no será nada fácil porque “haberla planteado eso en estos momentos”, cuando hay una gran ocupación en las UCI de diferentes partes del país, “ha causado esa reacción”.

Sin embargo, “si salen esas cinco mil personas a celebrar son las cosas que estamos analizando y sabemos que no es conveniente”, dijo el presidente de Dimayor.

El Ministerio del Deporte no aprobaría presencia de hinchas en la final

Ernesto Lucena, jefe de esa cartera, también habló en La W sobre esta propuesta. Sin embargo, su respuesta no parece darle un gran respaldo a la iniciativa.

“En este momento de contagios en el país, especialmente en Cali y en Bogotá no le permite aprobar ningún tipo de partido con aficionados”, dijo tajantemente.

De hecho, el funcionario explicó que “al Ministerio no ha llegado ningún protocolo hecho ni por los equipos, ni por las ciudades, diciendo cómo se va a manejar el ingreso de hinchas, que es muy importante”.

Este mismo también deberá tener en cuenta la organización fuera de los escenarios deportivos para que no se presenten hechos y festejos como los que sucedieron el pasado fin de semana en Bogotá y en Barranquilla.

“Debe ser un trabajo con la Policía Nacional, pero es casi imposible que un hincha pueda mantener el distanciamiento social, es un tema más de cultura ciudadana”, sentenció Lucena.