En uno de sus pronunciamientos, el máximo mandatario de los colombianos expresó que habló con Ernesto Lucena, ministro del Deporte, para que empiece a gestionar la creación de la categoría C.

“Yo le dije al ministro Lucena que se siente con el presidente de la Dimayor y que nos pongamos en la tarea de construir todo el procedimiento para que ojalá en el año 2021 tengamos el nacimiento de la tercera división del fútbol colombiano”, expresó Iván Duque.

Al respecto, el comentarista Carlos Antonio Vélez mostró su oposición al planteamiento en ‘Planeta fútbol’, programa de Antena 2.

“Hablando de vender humo, yo sé que [Duque] lo hace con muy buena intención porque hay gente muy informada alrededor que le va dando cartilla. Hago referencia al anuncio presidencial sobre la C. Es muy popular decir armemos una C, que es deportivamente necesaria, pero ¿eso es viable?”, apuntó inicialmente.

Y argumentó: “Si cuesta articular un torneo de primera y uno de segunda, que están llenos de pobres, ¿vamos a meter más cucharas a esa olla?”.

Luego dijo que el dinero para una nueva categoría no lo puede poner el Gobierno Nacional, ni la Dimayor: “Es muy fácil dar ideas, pero el recurso público no puede ser usado en eso por todos los problemas que tiene este país. Y quién la va a hacer, ¿la Dimayor? No, no hay con qué, no nos engañemos”.

“Es una ideota, ¿pero cómo se aterriza esa idea? Con billete y no hay, menos ahora”, enfatizó.

Por último, propuso que la nueva categoría sea organizada por el directivo Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol, ente encargado de las competencias aficionadas del país, pues si la C se pone en marcha de manera profesional, todos sus recursos tendrían que estar a cargo de la Dimayor.

“Si ese es el criterio, que lo haga la Difútbol y que convierta el torneo de ligas en un espacio para los juveniles. Pero tener una C como tenemos la B y la A, eso es muy difícil, muy romántico”, concluyó.

En audio, las palabras del Carlos A, Vélez (desde el minuto 13:42):