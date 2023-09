Independiente Santa Fe volvió al triunfo luego de 15 días, superando 1-0 a Deportivo Pereira por la fecha 14 del rentado local en el estadio el Campín, y esta vez de la mano de Hugo Rodallega quien recibió el alta médica tras un mes de ausencia. Pues el atacante vallecaucano inició de suplente, entró al minuto 63 y al 89 se convirtió en el héroe del partido con un cobro de pena máxima que le fue imposible atajar al guardameta Aldair Quintana.

Así las cosas, en la rueda de prensa post partido el técnico Hubert Bodhert respondió a las controvertidas declaraciones hacía sus jugadores que dijo el pasado miércoles después de caer 3-0 ante Nacional en Medellín. Pues sostuvo que se sentía frustrado por el nivel de juego que tenían como equipo, señalando que, “no dan un buen pase a dos metros, no paran un balón” y que “en equipos con una menor nómina he competido mucho mejor”.

Palabras que no cayeron bien entre los hinchas, recibiendo fuertes críticas de aficionados al fútbol y periodistas. E incluso el presidente del club, Eduardo Méndez se mostró en desacuerdo con la actitud del timonel, donde hubiese preferido que este tipo de comentarios se mantengan en privado.

Luego del triunfo ante el ‘Grande Matecaña’ Bodhert aclaró lo sucedido en el Atanasio, donde hizo énfasis en la unión del grupo.

“Se jugó Santa Fe-Pereira y ganamos. Lo de Medellín ya pasó, lo más importante es ver la victoria y como el equipo compitió, el mensaje es claro, todos somos humanos y podemos cometer errores, pero Santa Fe es un grupo unidos y fuerte, con este triunfo se dio un claro ejemplo de lo que somos en este momento”.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.

