Carlos Antonio Vélez le dedicó gran parte del programa (Planeta Fútbol de Antena 2) al momento de Santa Fe luego de la derrota ante Atlético Nacional por 3-0.

El periodista no habló de lo que fue el juego porque no lo vio; estaba en el compromiso del América. Eso sí, quedó sorprendido por la rueda de prensa de Hubert Bodhert, donde expuso a sus jugadores. Según Vélez, “Hay algo roto en Santa Fe”.

Carlos Antonio Vélez sobre el momento de Santa Fe

“La declaración de Bodhert fue lapidaria, contundente hacía sus jugadores. Lo de anoche de Santa Fe fue precario y que por eso la superioridad de Nacional. Santa Fe hace rato viene jugando así. Perdió a Rodallega, la Selección se le llevó a Jersson y perdió poder de gol. Tiene conceptos que no están afianzados. Con la pelota no es productivo. Anoche el venezolano hace un gol que lo puedo hacer yo”, comenzó diciendo Vélez.

Y añadió que la forma en decirlo en público no sería lo más correcto. “No es la primera vez que en el juego aéreo les hacen un gol, pero bueno, la declaración de Bodhert es lo que mueve… Me imagino que él esto se los dijo para decirlo en público porque la ropa sucia se lava en casa, luego si se ventila, se ventila. Normalmente el técnico se echa la culpa y luego lo habla con ellos, es según el manejo”.

Luego de esas declaraciones, Vélez dijo que hay algo roto en Santa Fe: “Siento que los jugadores de Santa Fe no hacen lo que el técnico quiere. Aunque el reclamo que hace es sobre la pelota. Si el técnico reclama públicamente es por hay algo roto. O no le paran bola o él no manda el mensaje correctamente. Ahí hay algo roto. Ya los demás son estilos. Igual, él tiene este estilo de decir las cosas así. Los demás son diplomáticos.”.

“Yo sí le digo a Bohert que hay que hacer uno análisis desde el punto de vista estratégico. Si lo que quiero lo puedo hacer con lo que tengo, por ejemplo el gol del venezolano es irresponsable, lo puedo hacer yo”.

