Bastante sincera estuvo la rueda de prensa de Independiente Santa Fe liderada por el técnico Hubert Bodhert, luego de ser goleados por Atlético Nacional 3-0 en el Atanasio Girardot.

Este fue uno de los peores partidos del semestre de Independiente Santa Fe bajo el mando del cartagenero, quien señaló en la rueda de prensa el bajo nivel de algunos jugadores (no dijo nombres) que presentaron “problemas para controlar un balón” y “dar un pase bueno a dos metros”.

“Siento que faltó capacidad a nivel individual, esperamos que cada uno desarrolle e interprete el juego y a nivel individual sea resolutivo, pero cuando tu comienzas a ver que para parar una pelota es complicado, que para dar un pase a dos metros es complejo, hay una frustración como técnico“, comentó Bodhert.

Incluso, comentó que con equipos de menor nivel le ha ido mejor: “con equipos que he tenido menor nómina he competido mucho mejor, pero lo de hoy es frustrante y veo que Nacional es justo ganador porque tuvo mejor capacidad a nivel individual. Hoy cometimos horrores y no estoy hablando de niños”.

Confesó que Atlético Nacional tiene una nómina mejor, pero la competitividad es innegociable: “Hoy Nacional fue justo ganador. Nosotros no tenemos una nómina como ellos y como equipo no hicimos lo correcto. Cuando un equipo muestra esa superioridad hay que reconocerlo. Es una realidad, no estoy diciendo algo que no hayamos visto todos”.

Por último declaró que tiene fe en revertir este bache y lograr la clasificación. “A nosotros nos cogió ahorita. Un partido de estos lo ha tenido en la liga cualquiera, incluso Nacional, y hoy nos tocó a nosotros. Hay que cortar este bache y no es la primera vez que me pasa, entonces hoy reconozco la superioridad en este partido y recomponer para lo que viene”.

