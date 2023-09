‘Chicho’ Serna, quien se quejó de la actual dirigencia de Atlético Nacional por el presente del club, actualmente hace parte del ‘Consejo del fútbol’ de Club Atlético Boca Juniors, es recordado en la hinchada ‘Verdolaga’ por su pasado en el club, además, hizo parte de clubes como el Deportivo Pereira, Boca Juniors, Chacarita Juniors de Argentina y en México, hizo parte del Puebla, también, integró la selección Colombia.

Hace un par de años, el ‘Chicho’ Serna hace parte del consejo directivo de Boca Juniors, y en la noche del lunes 18 de septiembre, fue invitado al programa de la Tertulia Verdolaga, donde opinó acerca de la situación del club y contó una anécdota del pasado mercado de fichajes.

Todo comienza con el rumor del fichaje de Nicolás Orsini, pues cabe recordar que Atlético Nacional estuvo interesado en el delantero argentino. “Mira, a mí hace poco, cuando estaba el libro de pases abierto, me llaman de Atlético Nacional y me dicen: ¿A qué tal, cómo está? Habla tal persona a preguntarme que cuando llega Orsini a Nacional”. Empezó añadiendo Serna.

A lo que Mauricio responde “Perdón. ¿Usted sabe que él tiene contrato vigente con nosotros y tiene contrato por tres años más, que es jugador nuestro?” Desde Atlético Nacional, que ya planea la salida de tres jugadores, le responden de manera sorpresiva “Sí, yo ya arreglé con el jugador y él tiene que viajar”.

En la misma línea, Serna le expresa “No, no. Si usted en Nacional negocia de esa manera, acá no, para poder entender la situación y analizarla, usted me manda una propuesta por escrito a mi correo oficial, porque yo soy el director deportivo de Boca Juniors. A mí me llegan todas las ofertas por nuestros jugadores. Porque es Nacional, no va a ser diferente”.

La persona que se comunica con Mauricio Serna, le dice que “No, es que yo no tengo tiempo” lo cual “Chicho” respondió fuertemente “No es que el jugador no es suyo, son las maneras y las formas. En Boca se trabaja así y respetamos esas maneras”.

Samuel Sánchez

Corresponsal 10 SportsCo