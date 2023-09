Mauricio Serna, más conocido por el mundo del fútbol como ‘Chicho’ Serna, dijo presente en el programa La ‘Tertulia Verdolaga’, donde contó anécdotas y opinó acerca del actual momento que vive Atlético Nacional, con el cual siguen los cuestionamientos acerca de las directivas y junto a ‘Chicho’ son varios ya los ídolos y jugadores referentes que se inquietan con el presente de la institución. Recientemente, otro ídolo del ‘Verde de la montaña’, René Higuita, dijo cuál es el mejor arquero de Colombia.

Mauricio Serna es recordado en la hinchada ‘Verde’ por su gran paso en el club, pues ganó varios títulos y en el año 2005 se retiró del fútbol ganando el torneo local colombiano con el propio Atlético Nacional, de igual manera, hizo su aporte en los títulos ganados por el cuadro antioqueño en los años 1991 y 1994. Desde su retiro, “Chicho” Serna no dejó de un lado del fútbol.

Por ahora, “Chicho” es uno de los integrantes del consejo directivo de Boca Juniors, pero aun así, no pierde de vista la actualidad del conjunto “Paisa” y en dicha tertulia dejó saber todo su enojo contra las actuales directivas de Nacional y el manejo que le han dado al equipo.

“El Nacional de ahora, con todo respeto, yo creo que lo hinchas sienten eso. No sé cuantos no nos sentimos representados. Esto no es culpa de jugadores y no es culpa del entrenador. Esto es culpa de los que manejan a Nacional. Nacional es un equipo de fútbol y el fútbol se maneja diferente, pero también quiero decir y dejar claro que el que pone la plata siempre pone las condiciones, gústenos o no”. Sentenció Mauricio Serna.

Benjamín Romero, Mauricio Navarro y Carolina Ardila se han encargado de manchar y de irrespetar la historia de Atlético Nacional y no se quieren dar cuenta. ¿Hasta cuando habrá que esperarlos?

