Carlos Antonio Vélez emitió un particular trino en la noche de este lunes 18 de septiembre de 2023, a un mes de la siguiente fecha doble del camino clasificatorio para el Mundial de 2026.

(Vea también: Carlos A. Vélez sorprendió pidiendo a Marco Pérez para Selección: “¿Es invisible?”)

La Selección Colombia enfrentará el 12 y 17 de octubre a Uruguay, en Barranquilla, y a Ecuador, en Quito, duelos que en la Eliminatoria anterior marcaron la no ida a la Copa del Mundo de los ‘cafeteros’, pues cayeron 0-3 y 6-1 ante los mismos rivales, respectivamente.

Fue por ello que el periodista deportivo hizo referencia a ese suceso, pues se filtraron peleas entre jugadores como James Rodríguez y Luis Fernando Muriel. Además, se dijo que los ‘cafeteros’ se habrían dejado ganar para que el estricto técnico portugués Carlos Queiroz dejara el cargo.

En consecuencia, el analista anticipó que una situación como esa no se volverá a presentar.

Lee También

El presentador tocó el tema como respuesta a un trino en el que se afirmaba que la escuadra ‘cafetera’ tendrá preparación especial para enfrentar a Ecuador en Quito con el objetivo de evitar una nueva goleada.

En ese sentido, el comentarista vio con buenos ojos que el argentino Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, quiera tomar las precauciones del caso: “Me parece muy bien que tenga un plan”.

Y lanzó el anticipó: “No lo golearán, no creo que se repita, simplemente porque nadie se va a parar”.

Acá, su publicación:

Me parece muy bien q tenga un plan.. pero tranquilo no lo golearán y no creo q eso se repita simplemente por q nadie se va a parar! https://t.co/lyRVjMgBIy

— Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) September 19, 2023