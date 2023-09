Carlos Antonio Vélez se olvidó por un rato de los deportes y la política en sus redes sociales, para hablar sobre el día del Amor y Amistad, que se festeja este sábado 16 de septiembre en el país.

El periodista del Canal RCN y Win Sports comentó que la fecha debe ir más allá de un día para incentivar el comercio, pues recalcó que a diario, a toda hora, se deben expresar los sentimientos.

De hecho, el analista dejó ver su saldo más romántico, al indicar que las emociones deben ser sinceras.

El trino de Vélez causó revuelo en la plataforma digital, ya que muy pocas veces el periodista se pronuncia sobre una fecha como esta. Por ende, varios internautas aprovecharon el momento para tomar del ‘pelo’ al comunicador.

Algunos seguidores, en tono jocoso, interpretaron las palabras del comentarista deportivo como una excusa para no gastar dinero con la pareja en Amor y Amistad, mientras que otros bromearon por ser la primera vez que le ven el lado romántico al analista.

Acá, algunas reacciones al trino de Carlos Antonio Vélez:

Dime q no me vas a dar regalo, sin decirme q no me vas a dar regalo 🥹🥹🥹😩😩😩 https://t.co/kGqHpnEmBZ

🇪🇸 No tengo dinero para darte un regalo

🇦🇷 No tengo guita para darte un regalo

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 I don’t have money for you gift

🇨🇴: https://t.co/iBBcTK29mQ

— Aristizabal (@aristi___) September 16, 2023