Este martes 12 de septiembre, la Selección Colombia empató 0-0 en su visita a Chile por la segunda jornada de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Aunque el punto conseguido para muchos es valioso, hubo algunos aficionados que no quedaron tranquilos con el juego mostrado por la ‘Tricolor’. No obstante, el mal estado de la cancha fue un factor que condicionó a ambos equipos.

Esto, incluso, fue tema de discusión en programas deportivos de televisión, donde panelistas y exfutbolistas coincidieron en que el terreno de juego no era óptimo para el desarrollo del compromiso.

Qué dijo Carlos Antonio Vélez

Al respecto se refirió el periodista manizaleño, quien en una parte de su espacio radial ‘Palabras mayores’ sí reconoció que Colombia no pudo adaptarse a la cancha.

“Ese patatal le permitía [jugar] al barrero, que es el físico, el que corre, el que mete y no al que pone a rodar la pelota. Esa cancha de ayer era apta para Chile, no para Colombia, porque ellos se adaptan más rápido que nosotros. Esa cancha condiciona”, explicó Vélez.

Pero lo que sí criticó el comunicador fue que algunas aseguraran que el mal juego de Colombia hubiera sido culpa del calzado que usaron ciertos futbolistas.

“Resulta que para algunos fueron los guayos de tres jugadores… no me crean tan pendejo. De verdad, no me crean tan pendejo. Sí, puede que los guayos no hayan sido los correctos y está mal, pero venir a decir que el jugador colombiano, porque juega en Europa, sabe jugar en esas canchas… ¡eso es mentira, no es verdad!”, dijo en tono serio.

Pero la crítica más fuerte de Carlos Antonio Vélez fue para ciertos exfutbolistas que aparecen en espacios televisivos, ya que tuvieron una opinión muy similar a la que calificó como no adecuada.

“Esas grietas que tenía esa cancha ayer terminaron lesionando a Vidal con los zapatos adecuados. A mí me extraña que exjugadores de fútbol, en los programas de televisión de ayer, dijeran la necedad de que todo lo que pasó fue porque los guayos de los jugadores colombianos no estaban bien. Eso es como hablar de la infidelidad a través del sofá o de la cama”, sentenció el periodista.

Colombia suma 4 puntos en la eliminatoria y es tercero en la tabla mientras que Chile, con un punto, ocupa el octavo lugar. Para la tercera fecha, el próximo 12 de octubre, Colombia recibirá a Uruguay y Chile será local ante Perú.