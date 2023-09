La Selección Colombia salió bien librada en su visita al Monumental de Chile, al empatar sin goles en la segunda fecha de las clasificatorias, ocupando así, por ahora, el tercer lugar en la clasificación general (4 puntos).

Si bien el 0-0 contra el equipo austral fue un buen resultado para la ‘Tricolor’, algunos hinchas y analistas deportivos reprocharon el juego de los dirigidos por Néstor Lorenzo, puesto que las imprecisiones y la falta de ideas fueron evidentes, tanto así que el arquero Camilo Vargas fue la figura del encuentro.

Justamente, uno de los jugadores que más críticas recibió fue Luis Sinisterra, quien ingresó en el segundo tiempo y tuvo en sus pies una de las pocas acciones de gol que provocó la Selección Colombia.

Y es que en el minuto 75, el atacante del Bournemouth inglés recibió un centro de Matheus Uribe que, primero erró en la definición con la pierna derecha, pero que así mismo le sirvió para quedar solo frente al arco, perfilado con izquierda y con el defensor en el piso.

Sin embargo, el extremo no tomó una buena decisión ya que nunca pateó arco, sino que, por lo contrario, quiso asistir a Juan Fernando Quintero que venía entrando al área, pero rodeado de varios jugadores chilenos.

He visto este video 10 veces y todavía no puedo entender lo de Sinisterra. Tenés el arco al frente y la pasás. ¡La pasás! No puede ser. pic.twitter.com/iadQL4EaRB

— Juan David Laverde (@jdlaverde9) September 13, 2023