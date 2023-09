Andrea Guerrero y Carlos Antonio Vélez tuvieron el singular cruce en ‘Planeta futbol’, programa del canal Win Sports que ambos conducen.

En ese espacio, el comentarista cuestionó a la mujer porque esta consideraba que la Selección Colombia le tenía que haber ganado a Chile.

“¿Usted creyó que era fácil, verdad?”, le preguntó el analista a su compañera, que se defendió como pudo y asegurando que había estudiado al elenco austral: “Es que lo vi [a Chile] toda la semana”.

Sin embargo, Vélez no le creyó: “¿Ah, sí?”. Pero Guerrero insistió con juramento incluido: “Sí, se lo juro”.

Pero el comentarista seguía incrédulo con lo que decía la presentadora: “¿Verdad?”. A lo que ella replicó: “Se lo juro. Este era el [partido] ganable. 3 puntos”.

En ese instante, el hombre frenó a su compañera y se desató dejando los argumentos de esta por el piso:

“No, no, no. Este es el ganable: no. Era un partido ganable, pero no era fácil. Chile está en negativo y eso no significa que tengamos gran distancia con relación a ellos y una facilidad para ganar, no creo”, apuntó.