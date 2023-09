El periodista y analista de RCN, Carlos Antonio Vélez, vuelve a dar de qué hablar con sus opiniones y con las primicias que tiene en el mundo del fútbol y deporte colombiano. Esta vez, se despachó contra un integrante de la selección Colombia en el área administrativa y le dio con todo, como lo suele hacer siempre.

Vélez habló en contra del jefe de prensa de la selección Colombia. En primera instancia, este miércoles, después del partido de Colombia frente a Chile, el “Profe” Vélez trinó acerca del comportamiento de Carlos Lajud y dio a entender que no se maneja muy bien con la prensa.

Ahora bien, en su programa radial, ‘palabras mayores’, se despachó de nuevo en contra de Lajud y contó nuevos detalles. “Tiene la Federación que arreglar lo de su jefe de prensa, que es altanero, es grosero”. Así, empezó su discurso.

Uno de los primeros puntos que tocó, fue que Vélez le hizo un reclamo porque en los comunicados el jefe de prensa se refiere a la selección Colombia como “La Amarilla” y agrega que:

“¿Cuál Amarilla? ‘No, es que a él le gusta’, me contestó. Es que él representa la institución y si la Federación lo adopta ese apodo, listo. A mí me parece asqueroso, pero listo. Pero no es lo que a él le parezca. Debe respetar la institucionalidad y la Selección siempre ha sido la Selección Colombia o la Tricolor, pero no la Sele o la Amarilla y el hombre se delica”.