En el programa ‘Palabras mayores’, de Antena 2, Carlos Antonio Vélez dio a conocer el que para él es el mejor técnico del fútbol colombiano en la actualidad, teniendo en cuenta el furor que hay con Lucas González.

El comunicador contó que estando en la sala VIP de un aeropuerto vio que un programa deportivo afirmaron que “Lucas González es el mejor entrenador del FPC”, lo cual le provocó un mar de dudas, debido a los pocos partidos que tiene el DT del América de Cali en primera división.

“No puede ser. No puede ser, ¿en serio están discutiendo estos caballeros, que no identifiqué porque estaba lejos, eso?”, dijo en un principio.

Ante ello, el comentarista de RCN y Win Sports indicó que el mejor estratega de la actualidad es Alberto Gamero, de Millonarios, cuyo proceso ha sido respetado y producto de ello ha ganado títulos.

“Eso no tiene discusión, el mejor técnico colombiano es Gamero, Lucas González es un muchacho recién destetado, no tiene más de 50 partidos en primera división, ¿cómo vamos a inventar eso?”, precisó.

Y añadió: “[Lucas González] es un técnico que necesita tiempo, necesita partidos, por ahí gana o no, pero hay que esperarlo, si lo contrataron era para aguantar todo. Ahí va, va muy bien…. pero otra cosa es compararlo con Gamero”.

Carlos Antonio Vélez y los números de Gamero en Millonarios

Para darle peso a su argumento, Vélez sacó los números de Gamero en Colombia, teniendo en cuenta el samario, además de Millonarios, pasó por Deportes Tolima, Boyacá Chicó y Junior.

“Gamero tiene cinco títulos, tres de liga y dos de Copa, ha promovido 23 jugadores jóvenes en Millonarios y, a pesar de eso, ganó dos títulos. Está a poco juegos de 1.000 partidos dirigidos”, indició.

Y agregó con vehemencia: “¿Cómo comparas a Gamero con un muchacho recién destetado, por bueno que sea? Aún no está Lucas para ser evaluado, no tiene ninguna copa internacional, ¿cuáles son sus títulos? Hoy no es el mejor técnico colombiano”.