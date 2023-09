Más allá del nivel futbolístico que está mostrando el equipo bogotano, la principal preocupación para la mayoría de sus hinchas es la renovación del contrato del entrenador Alberto Gamero.

(Vea también: Presidente de Millonarios ilusionó a los hinchas con renovación de Gamero: “Está definido”)

Aunque desde hace varios días se ha asegurado que la continuidad del técnico samario está asegurada, incluso el periodista Carlos Antonio Vélez señaló que las directivas ya habían llegado a un acuerdo con el estratega, hasta el momento no se ha hecho oficial.

Esta versión la confirmó este martes 19 de septiembre el también comunicador Antonio Casale, quien además reveló que ya hay un candidato en la mira para reemplazar a Gamero en caso de que no renueve.

Qué técnico le interesa a Millonarios

En el programa F360, de ESPN, el periodista —que hace unos días dio por hecha la renovación del técnico— aseguró que todo está listo para que Alberto Gamero firme un nuevo contrato con Millonarios.

“Estamos en las condiciones para decirles que, desde lo económico, que era lo último que faltaba, ya están de acuerdo las partes. Me han dicho que se espera que firme el viernes, que Gamero les dijo que firma el viernes”, comentó en el espacio televisivo.

EXCLUSIVA SOBRE GAMERO Y MILLONARIOS🚨@casaleantonio: "Se espera que firme el viernes.

Si Gamero no firma, pues parece muy interesante el técnico del Pereira" ¿Qué opinas? #ESPNF360COLOMBIA. No te pierdas F360 por #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM. pic.twitter.com/4jqReAASXD — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) September 19, 2023

Pero para sorpresa de los seguidores ‘embajadores’, todo parece indicar que, en caso de que el samario no siga en el equipo, desde las directivas ya tienen un candidato a reemplazarlo.

—Si Gamero no firma, nos parece muy interesante el técnico del Pereira. Me lo dijeron…— aseguró Casale.

—¿Le van a meter presión a Gamero ya?— preguntó Fabián Vargas sorprendido.

—Es para meterle presión a Gamero— agregó el ‘Tino’ Asprilla.

—Usted había dicho que ya estaba listo. Cómo cambian las cosas— le dijo Vargas a Casale,

Lee También

Segundos después, Antonio Casale dio su opinión al respecto y mostró sus posturas tanto como aficionado como periodista.

“Como hincha me parece muy bien. Ya es hora de que defina porque hay que armar un equipo para el otro año para Copa Libertadores. Como periodista, me parece bien que piensen en qué pasa si el señor no renueva. Me parece normal que piensen en el señor Restrepo”, concluyó.

Cabe mencionar que Alejandro Restrepo es el actual técnico del Deportivo Pereira, equipo al que llevó a la fase de cuartos de final en la actual edición de la Copa Libertadores.