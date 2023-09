Este lunes, Independiente Medellín y Millonarios igualaron 1-1 en el estadio Atanasio Girardot, en duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga BetPlay que dejó a Alberto Gamero satisfecho. El técnico del club bogotano resaltó de forma moderada el punto conseguido y observa con optimismo el futuro en el campeonato colombiano.

El entrenador embajador ahora buscará derrotar al Atlético Huila en la próxima jornada. Necesita los puntos en la pelea por avanzar a los cuadrangulares semifinales del torneo, e ir por la defensa del título conseguido en el primer semestre.

Finalizada la rueda de prensa, en la que Gamero analizó el juego contra el conjunto antioqueño, el DT tuvo un curioso gesto. David Macalister Silva, también del ‘Embajador’, fue testigo del particular momento.

Uy Gamero no me digas que así de mal le están pagando allá que no le alcanza para comprarse una botellita de ron? 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/nUb275qeqI

— PAISADIM (@paisadim1913) September 19, 2023