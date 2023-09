Esta entidad, como autoridad única de protección de la libre competencia en Colombia, formuló pliego de cargos contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y 29 clubes de fútbol profesional colombiano con la finalidad de determinar si habrían desarrollado un sistema tendiente a limitar la libre competencia económica en el mercado de la Liga Profesional Femenina en el país desde el 2017 hasta la actualidad.

La Superintendencia de Industria y Comercio señala en su comunicado que buscará esclarecer si es verdad que entre los clubes investigados habrían estandarizado cláusulas fundamentales en los contratos laborales para la vinculación de las jugadoras.

Esto, en otras palabras, es que hayan hecho un pacto para que los contratos estarían vigentes únicamente por un término igual al de la duración de la Liga Profesional Femenina de Fútbol, que generalmente es de 4 meses.

Lo segundo que buscará esclarecer la SIC es si “los clubes estandarizaron una cláusula relacionada con la explotación de los derechos de la imagen individual de las jugadoras, según la cual las jugadoras tendrían la obligación de participar en campañas publicitarias de los anunciantes que el club eligiera, sin derecho a una contraprestación adicional”.

También, desde la SIC buscan saber si con esos acuerdos, los dirigentes del fútbol colombiano “habrían acordado el valor de los salarios de las jugadoras” fueran desde un salario mínimo hasta los 4’500.000 pesos. De hecho, de eso habló en una oportunidad Vanessa Córdoba con Pulzo.

“La suma de estas conductas habría significado para las jugadoras recibir un salario cercano al mínimo legal por un tiempo no superior a 4 meses y una sola vez al año, lo cual obstaculizaría el desarrollo del fútbol femenino porque en la práctica la mayoría de las jugadoras profesionales no tendrían la posibilidad de dedicarse exclusivamente a esa actividad y tendrían que buscar otras fuentes de ingresos, lo que podría comprometer su desarrollo profesional. En adición, como todos los clubes habrían acordado esas condiciones perjudiciales para las jugadoras y el desarrollo del deporte, no existirían incentivos para que las jugadoras migraran de un club a otro en busca de mejores oportunidades”, dice la entidad.

Otros dos hechos que la SIC quiere esclarecer es si el apoyo al fútbol femenino no ha sido el adecuado por parte de la FCF, la Dimayor y los clubes y si el contrato con Win Sports también sería una traba para el desarrollo de la Liga Femenina.

Cuáles son los clubes investigados por la Superintendencia de Industria y Comercio

Son 29 clubes, la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol los investigados en estos hechos. Los más llamativos son Millonarios, Nacional, América, Junior, Cali y Santa Fe, por su tradición en el fútbol colombiano y los salarios que le pagan a los jugadores hombres. Este es el listado completo de los implicados en esta investigación:

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FÚTBOL DIVISIÓN MAYOR DEL FÚTBOL COLOMBIANO REAL CARTAGENA FÚTBOL CLUB S.A. (EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL) CLUB DEPORTIVO REAL SANTANDER S.A. INDEPENDIENTE SANTA FE S.A. (EN REORGANIZACIÓN) PATRIOTAS BOYACÁ S.A. ASOCIACIÓN DEPORTIVO PASTO DEPORTES QUINDÍO S.A. CLUB DEPORTES TOLIMA S.A. CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR FÚTBOL CLUB S.A. – JUNIOR FC S.A. EL EQUIPO DEL PUEBLO S.A. DEPORTIVO BOYACÁ CHICÓ FÚTBOL CLUB S.A. CLUB ATLÉTICO BUCARAMANGA S.A. UNIÓN MAGDALENA S.A. FORTALEZA FÚTBOL CLUB FC CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO HUILA S.A. ORSOMARSO SPORT CLUB S.A. CLUB DEPORTIVO PEREIRA S.A. BOGOTÁ FÚTBOL CLUB S.A. ATLÉTICO NACIONAL S.A. AZUL Y BLANCO MILLONARIOS FC S.A. ASOCIACIÓN DEPORTIVO CALI ALIANZA PETROLERA FC S.A. ENVIGADO FÚTBOL CLUB S.A. CORTULUÁ FÚTBOL CLUB S.A. CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A. CÚCUTA DEPORTIVO FÚTBOL CLUB S.A. (EN REORGANIZACIÓN) AMÉRICA DE CALI S.A. (EN REORGANIZACIÓN) CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO FÚTBOL CLUB S.A. ONCE CALDAS S.A. (EN REORGANIZACIÓN) CLUB LLANEROS S.A.

Si los llegan a hallar culpables de estos hechos, la SIC podrá imponer multas hasta de 100.000 SMLMV, equivalentes a 116.000.000.000 pesos por cada infracción; y a las personas naturales que hubieran colaborado, hasta de 2.000 SMLMV, equivalentes a 2.320.000.000 pesos.

Los únicos clubes que no están investigados son los que no han creado su equipo femenino o que no lo han mantenido con los años. Estos son:

Jaguares

Águilas Doradas

Barranquilla FC

Boca Juniors

Leones

Tigres

Valledupar

