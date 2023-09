Si hay uno de los pocos jugadores de Santa Fe que ha sobresalido en los últimos juegos es Éver Valencia, extremo que llegó este semestre a ‘Cardenal’ desde Independiente Medellín.

Ha salido figura en varios partidos, pero justo ante Atlético Nacional se contagió del resto y no le salió nada.

Incluso fue uno de los responsables el primer gol de Atlético Nacional, el cual nació de un error suyo.

(Vea también: “Hay algo roto en Santa Fe”: Vélez, tras duras declaraciones de Bodhert contra jugadores)

Valencia no se salvó en la rueda de prensa de Hubert Bodhert, siendo el único jugador que señaló con nombre propio, argumentando la razón por la que lo sacó del terreno de juego en el segundo tiempo.

“El segundo tiempo sale Jersson (González) por lesión, entra (Emerson) Batalla, buscando un hombre que nos de amplitud, que gane espaldas y después sale (Éver) Valencia que durante todo el tiempo que estuvo jugó hacia atrás, de ahí nace el primer gol y hoy no estuvo claro, no pesó en el juego. Había que buscar alternativas para que esto cambie. No sentimos un peso al frente. Hoy Nacional fue justo ganador. Nosotros no tenemos una nómina como ellos y como equipo no hicimos lo correcto”.