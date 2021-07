En el día de descanso, Rigoberto Urán aprovechó para hacer una transmisión en vivo en la cuenta de Instagram de su empresa ‘Go Rigo go’ y allí habló sobre varios temas luego de nueve días de dura competencia en el Tour de Francia.

Hasta el momento, el antioqueño disfruta de una tercera posición en la clasificación general, aunque ha tenido que vivir momentos difíciles para lograr este lugar especial que lo tiene motivado para el resto de la competencia, pues aún quedan 13 días más de recorrido.

En una de las etapas, Rigoberto Urán, como el resto de competidores, llegó completamente empapado tras un día de muchísima lluvia en el que varios corredores sufrieron por el durísimo clima que acompañó los premios de montaña, principalmente.

Ahora, frente a sus seguidores, ‘Rigo’ hizo una curiosa confesión en la que contó su eficaz estrategia para recibir algo de calor en esas etapas en las que la lluvia lo afecta.

“Yo tengo una manera de calentarme. Me pegó unas meadas que es lo único caliente que siento. Me orino y eso es una belleza. Sobre todo cuando llueve tanto me dan muchas ganas de orinar, entonces no paro sino que me orino en la ropa”, reconoció entre risas.