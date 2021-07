Este domingo, Nairo Quintana volvió a demostrar que es uno de los mejores escaladores del ciclismo mundial y ganó dos de los cinco puertos de montaña que tenía la fracción, incluido el mítico Col du Pré, premio de fuera de categoría.

Nairo, igualmente, se mostró bastante contentó por el trabajo realizado en la jornada y aseguró que espera tener las condiciones físicas para conseguir una victoria de etapa, otro de sus objetivos en la edición 108 del Tour de Francia.

🇨🇴 @NairoQuinCo is first at the Col du Pré summit! He is now virtually at the head of the KOM classification with 44 points 🔴⚪️#TDF2021 https://t.co/gRcHq2SVXu

— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021