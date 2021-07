Después de una durísima jornada entre las localidades de Cluses y Tgnes, la clasificación general del Tour de Francia 2021 presentó algunas modificaciones. No obstante, Tadej Pogacar (UAE Emirates) se convirtió en el nuevo líder de la carrera.

Nairo Quintana (Arkéa Samsic), por su parte, fue uno de los grandes protagonistas de la fracción y ganó dos de los cinco puertos del día. El boyacense se convirtió en el puntero de la montaña, mientras que Rigoberto Urán (EF Eduction) se metió en el tercer lugar del podio.

🇨🇴 @NairoQuinCo is first at the Col du Pré summit! He is now virtually at the head of the KOM classification with 44 points 🔴⚪️#TDF2021 https://t.co/gRcHq2SVXu

— Tour de France™ (@LeTour) July 4, 2021