El esloveno Primoz Roglic, segundo en la edición 2020 del Tour de Francia, abandonó la competencia, anunció este domingo su equipo Jumbo en un comunicado que publicó en su sitio web y compartió en Twitter.

Primoz Roglic won’t start in today’s stage of @LeTour. He suffers too much from his injuries.

