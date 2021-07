El comentarista ya había criticado a la Selección Colombia, recientemente, luego del empate de esta contra su similar de Argentina en Eliminatorias a Catar 2022, cuando calificó como “equipito” a los dirigidos por Reinaldo Rueda y hasta fue demandado por esos cuestionamientos.

Ahora, a propósito del partido en el que Colombia venció a Uruguay en penaltis en Copa América, Carrozza volvió a arremeter contra los cafeteros, minimizando el papel que estos han hecho en el torneo continental y llegando a asegurar que la Selección “pasó de milagro” a la semifinal, donde enfrentará a Argentina.

“La verdadera Copa América arranca ahora. No se vayan a creer que Colombia es un equipazo por lo que demostró en la fase de grupos, donde entraron todos […]. Creo que la Selección todavía no tiene nivel de selección grande […]. Hoy pegaron el saltito, tuvieron suerte en esta lotería de los penales. Le ganaron a Uruguay un partido donde yo creía en la previa que Uruguay estaba 4 o 5 goles arriba de Colombia”, dijo el periodista en su canal de Youtube.

El argentino ratificó su opinión sobre que la Selección Colombia “es el peor equipo de la Copa” y especuló sobre la posible derrota del conjunto nacional en la semifinal. “En una de esas, dado el batacazo, llega a la semifinal”, añadió.

El comentarisa también criticó los desaciertos del técnico de Uruguay, Óscar Tabárez (que al término del partido dijo que sus jugadores quedaron “tocados” y “dolidos”), y de su equipo en el juego en el que David Ospina fue clave en la definición desde el punto penal, por lo cual hasta Luis Suárez le pidió la camiseta al arquero colombiano, quien, además, fue protagonista de los memes por su actuación.

Sobre el portero ‘tricolor’, Carrozza también lanzó pullas, y si bien lo destacó como figura del encuentro, le restó importancia a su actuación pues, a su juicio, Ospina se lució en los penaltis y “alguna jugada que tuvo en algún mano a mano, no es que Uruguay le pateó 60 veces al arco”.

Aunque Pablo Carrozza destacó el juego de futbolistas como Yerry Mina, Rafael Santos Borré, Luis Díaz y David Ospina, lanzó ácidos comentarios contra otros integrantes del plantel ‘tricolor’, como Duván Zapata, William Tesillo, Miguel Ángel Borja y Edwin Cardona (quien no jugó en la victoria ante Uruguay).

“Zapata me parece que no puede jugar más como titular, ya demostró que no le hace un gol ni al arco iris […]. No sé qué le vieron a Duván Zapata, la rompe en la liga italiana, casi sale goleador, y viene a jugar a la Selección Colombia y el tipo no le hace un gol a nadie”, dijo sobre el delantero del Atalanta.